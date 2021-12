Mieszańcy ulicy Hyrnej brodzą w błocie. Ciężkie pojazdy budowy dodatkowo rozjeżdżają im ulicę ZDJĘCIA

Ponad 400-metrowy odcinek ulicy Hyrnej od ul. Dębowskiego do ul. Listopadowej to koszmar każdego pieszego, rowerzysty i kierowcy samochodu. Ulicę pokrywa błoto, w którym można ugrzęznąć albo się przewrócić. Oprócz błota są też dziury. Najgorszy jest fragment, gdzie deweloper prowadzi budowę osiedla mieszkaniowego. Tu nawet nie ma pobocza, na które pieszy może uciec przez błotnistą mazią.

- Jestem mieszkańcem jednego z osiedli na Stokach w Łodzi zlokalizowanego przy ul Hyrnej. Jak co dzień jechałem rowerem do pracy i niestety, ugrzęzłem w błocie. Poza ogromnym błotem musimy walczyć z ogromnymi dziurami. Mnie ciężko przejechać i omijać dziury rowerem, a co dopiero ogromna grupa dzieci, które codziennie muszą pokonać ten felerny odcinek - opowiada Tomasz Miśkiewicz.

Dzieci mieszkające prze ul. Hyrnej codziennie przemierzają drogę do pobliskiego przedszkola i szkoły podstawowej. Zawsze idą w kaloszach...