Miejskie żłobki w Łodzi przejdą metamorfozę. Kilkadziesiąt placówek zostanie kompleksowo zmodernizowanych w ciągu pięciu lat

- Przygotowaliśmy plan termomodernizacji 25 żłobków w przeciągu 5 lat. W Żłobku Miejskim nr 18 przy al. Harcerzy Zatorowców kończymy właśnie modernizację elewacji. Trwają też prace remontowe w Żłobku Miejskim nr 28 przy ul. Wyszyńskiego. Jeszcze w wakacje rozpocznie się też remont w ŻM nr 16 przy ul. Zachodniej. W placówce przy al. Harcerzy Zatorowców remont obejmował ocieplenie ścian i dachu oraz położenie nowych tynków. Żłobek będzie miał tez nowy kolor elewacji. Trwają tez prace termomodernizacyjne w żłobku nr 28 przy ul. Wyszyńskiego. Instalacje c.o. udało nam się wymienić w kwietniu, gdy dzieci przebywały w domach z powodu pandemii koronawirusa. Teraz rozpoczęliśmy ocieplenie ścian i dachu. Szacujemy, że wykonawca, który prowadzi prace w placówce przy Harcerzy Zatorowców skończy termomodernizację budynku jeszcze w czerwcu i ruszy z pracami w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej. Czeka nas naprawa tynków, ocieplenie dachu oraz remont węzła cieplnego - mówi Robert Kowalik, dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej.

Prace we wszystkich trzech żłobkach będą kosztowały 1,1 mln zł.

- Prace termomodernizacyjne nie wstrzymały pracy żłobków. Prowadzone są na zewnątrz, więc maluchy mogą nadal korzystać z placówek - dodaje Halina Mazur, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków.

We wszystkich 32 placówkach w mieście jest około 3000 miejsc dla maluchów, ale zgodnie z reżimem sanitarnym związanym z epidemią koronawirusa ich liczba zmniejszyła się do 1800. Rodzice przyprowadzają zaś ok 600 maluchów.

Przypomnijmy, że w tym roku miasto otworzyło dwie nowe placówki - przy ul Jugosłowiańskiej oraz Kmicica. Żłobki powstały w nowej formule budynków modułowych. Są zbudowane w sumie na ok 100 miejsc.