Miejskie poradnie zdrowia wznowiły zabiegi rehabilitacyjne. Lista działających poradni rehabilitacyjnych w Łodzi

Fizjoterapia jest wykonywania w 13 poradniach we wszystkich miejskich centrach medycznych:

- przy ul. Próchnika 11 oraz Lumumby 14 (MCM im. Rydygiera)

- przy ul. Milionowej 14 oraz Leczniczej 6 (MCM im. Jonschera)

- przy al. Piłsudskiego 157 oraz ul. Elsnera 19 (MCM Widzew)

- przy ul. Nastrojowej 10 oraz Łanowej 18 (MCM Bałuty)

- przy ul. Tatrzańskiej 109, Cieszkowskiego 6, Odrzańskiej 29, Felińskiego 7 (MCM Górna)

- przy ul. Struga 86 (MCM Polesie)



Zasady reżimu sanitarnego w poradniach:

Dla bezpiecznego, ale i zgodnego z zaleceniami lekarskimi prowadzenia rehabilitacji, każda z poradni opracowała szczegółowy sposób postępowania.

I tak w każdej z poradni, niezależnie od centrum medycznego:

- fizjoterapeuci będą przyjmować stosując środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy oraz przyłbice

- również pacjenci muszą przychodzić na zabiegi w maseczkach. Część poradni jest przygotowana, by w sytuacji, gdy będą mieć wątpliwości co do jakości maseczki - wyposażyć pacjenta w maseczkę ze swoich zasobów. Pacjenci - poza zabiegami na ręce - będą też nosić rękawiczki jednorazowe

- część poradni nie pozwala na przynoszenie swoich ręczników na zabiegi. Pacjenci będą tu korzystać z ręczników jednorazowych przygotowanych przez przychodnię. Zaś część poradni wymaga wymiany ręczników codziennie (w przypadku kilkudniowych sesji fizjoterapeutycznych)

- każdy z pacjentów, przed rozpoczęciem zabiegów, będzie musiał wypełnić ankietę, w której zaznaczy, czy przechodził lub przechodzi ostrą infekcję oraz czy ma kontakty z osobami w kwarantannie lub zarażonymi covid. Podobną ankietę wypełni każdego następnego dnia, przed rozpoczęciem zabiegu.

- codzienne badanie temperatury ciała będzie dotyczyło zarówno pacjenta wchodzącego do poradni, jak i fizjoterapeutów wykonujących zabiegi

- pacjenci w przebieralniach będą wkładać swoją odzież do jednorazowych worków; w szatni będzie mogła przebywać jedna osoba

- pacjenci będą umawiani na konkretną godzinę - tak, by nie spotykali się z innymi osobami w przebieralni

- osoba towarzysząca/opiekun może pojawić się tylko z osobą

z niepełnosprawnościami lub z dzieckiem



Same zabiegi również zostaną zorganizowane w inny sposób: