Miejskie lokale w Łodzi do wynajęcia. Na sklepy, magazyny, pracownie ADRESY, CENY

Cena najmu jest zróżnicowana ze względu na rejon miasta oraz na rodzaj prowadzonej działalności. Najniższa stawka to 4,64 zł za mkw. Wykaz lokali do wynajęcia jest dostępny na stronie internetowej Zarządu Lokali Miejskich. Oferty można składać do 19 czerwca. Zostaną one ocenione przez komisję. Pod uwagę będą brane: m.in. wysokość zaoferowanej stawki czynszu, rodzaj działalności, zakres prac remontowo-adaptacyjnych, propozycje zatrudnienia i stworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Przy ulicy Tuwima 46 do najmu przewidziane są dwa lokale użytkowe o powierzchni 115,78 mkw. i 142,52 mkw. Minimalne stawki czynszu (w zależności od tego, co ewentualny wynajmujący będzie chciał tu prowadzić) wynoszą od 5,80 zł za prowadzenie usług, po 30 zł za mkw. w przypadku utworzenia biura. Pomieszczenia mają stan deweloperski, czyli są do zaadaptowania przez samego przyszłego najemcę. Co zachęca do wynajmu lokalu w budynku przy ul. Tuwima 46? Przeszklona ściana, odrestaurowana elewacja i patio z siedmiometrowymi drzewami łączące kamienicę z zupełnie nowym budynkiem towarzyszącym przestrzeni EC1 Łódź – Miasto Kultury. Kompleks przyłączony został do instalacji centralnego ogrzewania. Na zewnątrz budynku urządzony został ogólnodostępny dziedziniec, na którym zasadzonych zostało sześć siedmiometrowych klonów. W nowo wybudowanej części powstanie zewnętrzny taras biblioteki o funkcji rekreacyjnej. Znajdą się tu: EC1, nowoczesna biblioteka publiczna oraz lokale usługowe na parterze od strony ul. Tuwima.