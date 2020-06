Miejska Galeria Sztuki w Łodzi otwiera swoje sale wystawiennicze

Od początku tygodnia (od 1 czerwca) w Galerii Re:Medium przy ul. Piotrkowskiej 113 można oglądać długo oczekiwaną prezentację plakatów Michała Batorego. Wystawa potrwa do 20 czerwca. Po niej (od 26 czerwca) łodzianie będą mogli zobaczyć wystawę malarstwa Marty Czarneckiej zatytułowaną ,,Zawłaszczyć czas".

Natomiast od wtorku (2 czerwca) w Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej 31 wznowiona została prezentacja prac malarskich Natalii Rybki. Wystawa ,,Własność przyciąga obecność" potrwa do 7 czerwca, a po niej, w dniu 18 czerwca zostanie otwarta wystawa poświęcona twórczości Jana Czarnego ,,Malarstwo, grafika, obiekty".

Z kolei od środy (3 czerwca) w Galerii Bałuckiej znów można oglądać (do 26 czerwca) prace Tomasza Zjawionego, składające się na wystawę ,,Doły".

Najdłużej łodzianie poczekają na pierwszą – po przerwie ‒ prezentację w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza. Będzie to interdyscyplinarna wystawa Doroty Sak zatytułowana ,,The Way". Jej otwarcie zaplanowano na 12 czerwca.