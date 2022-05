Międzynarodowy Dzień Hummusu. Jak zrobić hummus? Prosty i pyszny przepis na zdrową przekąskę do zrobienia w mniej niż 10 minut Anna Daniluk

Międzynarodowy Dzień Hummusu przypada 13 maja. Domowy hummus jest bardzo prosty do zrobienia. Jeśli korzystamy z ciecierzycy ze słoika lub gotowanej na parze w puszce, to można go zrobić w 10 minut. Hummus z ciecierzycy to także znakomite źródło białka w diecie wegetariańskiej. Zobacz, jak zrobić domowy hummus.