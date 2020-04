Michał Fajbusiewicz wraca do sprawy zaginięcia Barbary Chrzczonowicz

AKTA FAJBUSIEWICZA odcinek 1 Basia Barbara Chrzczonowicz, dziennikarka łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej, później rzecznik prasowa Politechniki Łódzkiej, znika nagle w grudniu 1986 roku. Mimo że ginie w grudniu, prasa pierwszy raz pisze o tym zdarzeniu dopiero w kwietniu 1987 roku. Niedługo po zaginięciu mąż pozbywa się ukochanych psów Barbary, a jej nieobecność zgłasza służbom dopiero po naciskach zmartwionej ciotki dziennikarki. Maż zajmuje ich mieszkanie przez pięć kolejnych lat. Później wyjeżdża zagranicę i ślad po nim ginie. Ciała Barbary do tej pory nie odnaleziono. Dla Michała Fajbusiewicza to szczególna sprawa, ponieważ Barbara to jego dziewczyna z nastoletnich lat.

Przez blisko 40 lat zajmuję się tematyką kryminalną w telewizji. Zdecydowana większość spraw, którymi się zajmowałem, to niewykryte zbrodnie. Było ich blisko trzy tysiące. Nieraz zdarzało się , że do niektórych powracałem po latach - mówi Michał Fajbusiewicz.

Michał Fajbusiewicz chce odkryć co się stało z zaginioną łodzianką

Jak tłumaczy Fajbusiewicz motywacja tych „powrotów” była różnoraka. Najczęściej prosiły o to rodziny ofiar, jednostki policji, rzadziej prokuratury. Jednak zdarzało się też, że wracał do spraw, które od lat nie dawały mu spokoju. Nigdy w takich sytuacjach nie stosował klucza, który warunkował zajęcie się konkretną sprawą. Nie da się bowiem przewidzieć, co przyniesie ponowna publikacja sprawy, do której powracamy po latach. Niestety najczęściej takie publikacje pozostają bez odzewu, ale to nie powód aby ich nie robić.