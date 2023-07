Michał Bąkiewicz wrócił do Bełchatowa! Będzie drugim trenerem!

Jako zawodnik Michał Bąkiewicz zdobył z PGE Skrą cztery mistrzostwa i wicemistrzostwo Polski, trzy Puchary Polski, wywalczył drugie i trzecie miejsce w Lidze Mistrzów oraz dwukrotnie zdobył klubowe wicemistrzostwo świata. Na swoim koncie ma również sukcesy w reprezentacji Polski. Jest wicemistrzem świata z 2006 roku oraz mistrzem Europy z 2009 roku.

Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął pracę jako trener. Prowadzona przez niego reprezentacja Polski juniorów zajęła trzecie miejsce podczas mistrzostw Europy w 2020 roku i zdobyła mistrzostwo świata w 2021 roku. Latem 2022 roku Michał Bąkiewicz dołączył do sztabu szkoleniowego PGE Skry, jednak w styczniu tego roku z przyczyn osobistych zrezygnował z pełnionej funkcji.

- Wracam do Skry, ponieważ to dla mnie wyjątkowy klub - mówi Michał Bąkiewicz. - Odczuwam tylko pozytywne emocje i wierzę, że nadchodzący sezon będzie w każdym aspekcie lepszy od poprzedniego. PlusLiga to rozgrywki stojące na bardzo wysokim poziomie, a przed nami z pewnością wymagający i pełen emocji sezon. Jednak jestem przekonany, że mamy wszelkie podstawy ku temu, aby walczyć o fazę play-off.