Miasto zachęca łodzian do wysyłania e-kartek z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja

Kilka lat temu Miasto Łódź nawiązało do dawnego, polskiego zwyczaju wysyłania pocztówek z okazji świąt narodowych. Kartki wysyłane są z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości czy Święta Wojska Polskiego – do wszystkich łódzkich instytucji, szkół, ośrodków kultury, wyższych uczelni i organizacji pozarządowych. Rozdawane są także łodzianom podczas miejskich rocznic i np. wycieczek po pałacu Heinzla (Urząd Miasta Łodzi, przy Piotrkowskiej 104).

W tym roku Miasto nie zorganizuje wydarzeń plenerowych z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja). Ponieważ kartki nie mogą trafić bezpośrednio do rąk mieszkańców Miasto udostępnia e-pocztówki, do pobrania i samodzielnego wypełnienia treścią.



- Zachęcamy do pobierania kartek, wysyłania życzeń do przyjaciół i bliskich. Im więcej wirtualnych kartek wyślemy, tym większe będzie wrażenie, że jesteśmy na prawdziwej majowej imprezie – powiedziała Katarzyna Zielińska z Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi. - Zachęcamy łodzian, by wypełnione kartki przysyłali także do Urzędu Miasta Łodzi – najciekawsze, najbardziej kreatywne życzenia opublikujemy na stronie Miasta- dodaje.