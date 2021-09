Miasto podpisało umowę na remont zajezdni Chocianowice. Będą tu stacjonowały nowe tramwaje Moderus

Plan jest taki, by 120-letnią zajezdnię zmodernizować do końca 2023 r. Wykonawcą będzie firma Budimex, a kontrakt opiewa na ponad 136 mln złotych. Po remoncie trafi tu 30 nowych tramwajów Moderus Gamma, których produkcja dla Łodzi niebawem rozpocznie się w Poznaniu.

W ramach inwestycji zostanie odnowiona elewacja budynku, odtworzony zostanie jego pierwotny wygląd i architektoniczne detale. Pojawią się stylizowane bramy wjazdowe i nowe okna, a we wnętrzu dźwigary z drewna.

Remont obejmie też wymianę torów i sieci trakcyjnej. Nowy układ torowy umożliwi manewry wagonami bez konieczności wyjeżdżania nimi poza teren zajezdni. Przewidziano również przebudowę układu zasilania wraz ze stacją transformatorową oraz budowę nowej, dwutorowej części hali do obsługi taboru. Projekt przewiduje także budowę nowego układu drogowego i oświetlenia całej zajezdni.

– Jesteśmy największą firmą budowlaną w Polsce i jestem przekonany, że mimo obecnych trudności rynkowych takich jak np. wzrost kosztów materiałów budowlanych, podołamy temu zadaniu. Mamy potencjał, będziemy też korzystali z know-how oraz środków naszego partnera, jakim jest Mostostal Kraków. Mamy doświadczenie, choćby z budowy zajezdni w Krakowie czy Olsztynie – mówi Marek Janowski, dyrektor ds. handlowych Budimex S.A.