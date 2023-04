Miasto Łódź chciało sprzedać działki przy ulicy Pienistej, ale zbuntowali się radni

- Po dyskusji w zeszłym roku mieliśmy zapewnienie, że nie będzie sprzedaży w tej okolicy pod zabudowę wielorodzinną i jak to się ma do projektu uchwały, którą państwo nam prezentujecie? - pytała radna Wieteska. - Czy teraz sami sobie zaprzeczamy oddając kolejną nieruchomość pod sprzedaż? Teraz to tereny rekreacyjne, a teraz sprzedamy go inwestorowi pod bloki, natomiast zapewnienie było takie, że na ten teren nowi deweloperzy nie wejdą. Nie mogę poprzeć tego projektu uchwały, bo państwo co chwilę zmieniacie zdanie i wprowadzacie radnych w błąd. Czuję się oszukana.