Miasto chce przywrócić zamknięte linie tramwajowe. Sprawdź, gdzie trwają prace remontowe, a gdzie są one planowane

Tramwaje w Łodzi. Oto gdzie trwają prace remontowe, a gdzie są planowane

Narzekania na komunikację miejską w Łodzi to niemal znak rozpoznawczy naszego miasta. Kilka lat temu przez Łódź przetoczyła się fala zamknięć linii tramwajowych z powodu ich fatalnego stanu technicznego, z których większość do dzisiaj nie wróciła do funkcjonowania. Miasto twierdzi jednak, że zamknięte linie sukcesywnie są odbudowywane, a za kilka lat będziemy mieli więcej torów tramwajowych niż przed zamknięciami. To dzięki budowie nowych odcinków - między innymi na ulicy Broniewskiego oraz na Rzgowskiej w kierunku szpitala Matki Polki.