Meteor Reczyce awansował do klasy A

- Awans to wspaniały i historyczny prezent na pięciolecie naszego klubu - mówi Mariusz Sałuda, prezes i jednocześnie trener Meteora Reczyce. - Po blisko 22 latach będą więc derby gminy Domaniewice pomiędzy Meteorem, a Vagatem Domaniewice . Nie możemy się już doczekać tego meczu. Nie ukrywam, że promocja do klasy A sprawiła nam wielką radość, choć szkoda że w takich okolicznościach. Chcieliśmy grać wiosną, dobrze do rundy rewanżowej się przygotowaliśmy. Pozyskaliśmy kilku fajnych chłopaków do gry, jak choćby Przemysława Imiołka, który ma na koncie występy w wyższych ligach, ale niestety sytuacja w kraju i na świecie związana z koronawirusem nie pozwoliła na sportowe rozstrzygnięcie awansu. Było to nasze trzecie podejście do klasy A. Poprzednio przegrywaliśmy awans w barażach z Unią II Skierniewice oraz Sokołem Regnów.Naszym najskuteczniejszym zawodnikiem w rundzie jesiennej był Nazem Hassao-Franco. To Syryjczyk prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Strzelił sześć goli. Nikogo ponadto nie zamierzam wyróżniać, bo wszyscy piłkarze z kadry liczącej 23 zawodników pokazali się z jak najlepszej strony.

Działacze Meteora mają jeszcze jeden sukces na koncie. - Po niezwykle pracowitym tygodniu wspólnie z wójtem Domaniewic Pawłem Kwiatkowskim sprostaliśmy wymogom licencyjnym na klasę A - mówi prezes Mateora. - Mamy piękny obiekt do dyspozycji wraz zapleczem socjalnym, znajdujący się w Domaniewicach. Myślę że to jeden z najlepszych w naszym okręgu skierniewickim. Aż chce się grać. Dodam, że mecze klasy B rozgrywaliśmy na kameralnym boisku w Reczycach. ą