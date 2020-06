Metamorfoza komisariatu na Retkini. Policjanci z Łodzi zyskali siedzibę na miarę XXI wieku. ZDJĘCIA

Dowódcy komisariatu na Retkini, podinsp. Rafałowi Rękawieckiemu, klucze do nowego budynku przekazał Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak. Przypomniał jednocześnie, że pierwszą „cegiełkę” pod budowę komisariatu przekazał Urząd Miasta Łodzi, który w drodze darowizny przekazał na ten cel kwotę 100 tys. zł. Pozwoliło to na opracowanie dokumentacji technicznej i projektu budynku.

- Od dzisiaj policjanci, którzy pełnili tu służbę w naprawdę tragicznych warunkach, mają do dyspozycji jeden z lepszych komisariatów nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce - powiedział insp. Karolak.

Przestarzały budynek zmienił się nie do poznania. Nie będzie przesadą powiedzieć, że zbudowano go na nowo, bo z dawnego gmachu ocalały jedynie mury dwóch kondygnacji. Trzecią dobudowano w trakcie remontu, co o 1/3 zwiększyło powierzchnię użytkową budynku wynoszącą teraz 2,7 tys. mkw. Całkowicie przeprojektowano rozkład wewnętrznych pomieszczeń tak, by lepiej spełniały potrzeby 100 funkcjonariuszy i 10 pracowników cywilnych. Wymienione zostały wszystkie wewnętrzne instalacje, a dodatkowo zamontowano grawitacyjną wentylację, która ma zapobiec przegrzewaniu się pomieszczeń latem. Komisariat został wyposażony w nowoczesne LED-owe oświetlenie oraz agregat prądotwórczy. Przejścia, korytarze oraz drzwi są takiej szerokości, by nie sprawiały trudności osobom niepełnosprawnym, także poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu do jednostki zainstalowano dla nich specjalną windę. Winda jest też w samym budynku.