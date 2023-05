Metal Hammer Festival w Atlas Arenie w Łodzi już 5 czerwca! Zagra zespół Pantera i inne gwiazdy mocnego grania

Metal Hammer Festival w Łodzi

Wydarzeniem festiwalu będzie udział amerykańskiej formacji Pantera. To jeden z najbardziej utytułowanych i wpływowych zespołów metalowych wszech czasów. Bezkompromisowy kwartet, w składzie którego znaleźli się wokalista Philip Anselmo, gitarzysta Dimebag Darrell Abbott, jego brat - perkusista Vinnie Paul i basista Rex Brown, odniósł sukces w latach 90. Muzycy nagrali dziewięć albumów studyjnych, wśród których znalazły się takie kultowe płyty, jak „Cowboys from Hell” (1990), „Vulgar Display of Power” (1992) czy „Far Beyond Driven” (1994). Obecnie Phila Anselmo i Rexa Browna wspierają gitarzysta Zakk Wylde oraz perkusista Charlie Benante z zespołu Anthrax.

Na festiwalu wystąpią także dwie kolejne amerykańskie grupy. Formacja Hatebreed rozpoczęła działalność w 1994 roku. Zespół ma na koncie osiem studyjnych płyt, a stylistyk grupy określana jest mianem zabójczego, zmetalizowanego hardcore’u. Z Luizjany natomiast nadciągnie sludge metalowy zespół Crowbar, któremu od ponad 30 lat przewodzi Kirk Windstein. Dyskografia grupy obejmuje dwanaście albumów studyjnych - najnowszy to „Zero and Below” z 2021 roku.