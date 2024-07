Melexem po uzdrowisku. Nowinka turystyczna pojawiła się w Uniejowie

Do skorzystania z przejażdżki melexem zachęca Urząd Miasta w Uniejowie. - Nie ma chyba przyjemniejszej formy poznawania okolicy. Jeśli marzą Państwo o niezapomnianym doświadczeniu wypełnionym historią, kulturą i magicznym klimatem Uniejowa, a jednocześnie szukają czegoś innego niż tradycyjne zwiedzanie pieszo czy rowerem, to polecamy wycieczki melexem. Będą one idealnym wyborem. Relaksująca i bezpieczna podróż pod opieką profesjonalnego kierowcy, a dodatkowo ciekawa porcja informacji.