Megatransport części maszyny TBM na A1 i S8 województwie łódzkim (15-19 listopada 2022). TRASA, UTRUDNIENIA

Tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim drążony będzie przez specjalną maszynę o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m! Ten olbrzymi „kret” transportowany jest z Hiszpanii w elementach. Część bezpośrednio drogą lądową na ciężarówkach, a największe elementy przypłynęły do Polski statkiem. Ze Szczecina do Opola przetransportowane zostały barkami i pontonami po Odrze, a dalej ruszyły lądem, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu dla użytkowników dróg.

Transport maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine) to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym przygotowywane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy. Transport składa się z 5 zestawów pojazdów. Największy liczy 74 metry długości (to tyle, ile 4 autobusy przegubowe lub 4,5 tira), 9 metrów szerokości i waży 500 ton (dla porównania DMC tira to ok. 40 ton).