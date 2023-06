Meet at Rift 2023 w Łodzi. Trzecia edycja festiwalu Meet At Rift ponownie zawita do EC1 w Łodzi, mamy harmonogram wydarzenia!

Meet at Rift w Łodzi

Meet at Rift, który odbędzie się w Łodzi to nie tylko festiwal, ale prawdziwe imperium gier Riot Games. Impreza ta na stałe wpisałą się w kalendarz gamingowych wydarzeń. Sympatycy takich tytułów jak League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORAT czy Wild Rift mogą liczyć na atrakcje dla fanów w każdym wieku. Na uczestników festiwalu ma czekać również wyjątkowa niespodzianka, której organizatorzy jeszcze nie zdradzili.