Meczem z Tychami na alei Unii ŁKS wiosnę zaczyna

Niedzielne starcie nie ma faworyta, choć zdaniem byłego młodzieżowego reprezentanta Polski Jana Sobocińskiego, komplet punktów powinien zostać w Łodzi. - Można spodziewać się dobrego spotkania - mówi elkaesiak. - Kibice ŁKS i GKS Tychy się przyjaźnią, więc atmosfera na trybunach będzie fajna. Na boisku mam nadzieję, że pokażemy charakter oraz to co potrafimy grać i trzy punkty zostaną w Łodzi.

Zdaniem piłkarza, wygrana z GKSKatowice (1:0) dała zespołowi kopa do pracy przed meczem z tyszanami. Zawodnik zespołu trenera Kibu Vicuńi liczy ponadto na dobrą postawę zespołu w tegorocznych meczach.

Dodajmy, że będzie to szczególne spotkanie do Bartosza Szeligi, który w poprzednim sezonie bronił przecież barw GKS Tychy, a obecnie jest kluczowym graczem ŁKS. Z kolei Wiktor Żytek z zespołu rywali, to były piłkarz łódzkiej ekipy.

Przed ŁKS jeszcze cztery ligowe starcia w 2012 roku, więc drużyna może się wzbogacić aż o 12 punktów. Po niedzielnym starciu z Tychami, 26 listopada (piątek) ełkesiacy zmierzą się na swoim boisku ze Skrą Częstochowa, mimo że to drużyna spod Jasnej Góry będzie formalnie gospodarzem starcia. Obiekt Skry nie spełnia jednak pierwszoligowych wymagań i dlatego zespół gra mecze na boiskach rywali. 1 grudnia (środa) ŁKS czeka natomiast wyjazdowe starcie z Chrobrym Głogów. To mecz zaległy. Ostatni tegoroczny mecz ełkaesiacy mają rozegrać 4 lub5 grudnia na swoim boisku z Puszczą Niepołomice.

Trzecioligowe rezerwy ŁKS zmierzą się w sobotę na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki i będzie to mecz ostatniej kolejki rundy jesiennej grupy pierwszej III ligi.Gospodarze tej potyczki mają na koncie 33 punkty i zajmują w ligowej tabeli wysokie trzecie miejsce, mając realną szansę na awans do II ligi. Ełkaesiacy z 19 punktami zajmują miejsce 13. Przed zespołem trenerów Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka jeszcze jeden mecz ligowy w tym roku, bowiem PZPN zdecydował o rozegraniu awansem jednej kolejki z rundy rewanżowej. 27 listopada (sobota) „rezerwistów” czeka wyjazdowe starcie z Ursusem Warszawa, prowadzonym przez łodzianina Bogdana Jóźwiaka. Na inaugurację trzecioligowego sezonu ŁKS II wygrał spotkanie 4:3. ą

I liga

18. kolejka (pierwsza rundy wiosennej). Piątek (19 listopada): Puszcza Niepołomice - GKS Jastrzębie (18, wynik z rundy jesiennej 2:0), Miedź Legnica - Odra Opole (20.30, 4:1). Sobo-ta (20 listopada): Skra Częstochowa - Korona Kielce (20.30, 0:2), Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia (12.40, 1:1), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Polkowice (18, 1:1). Niedziela (21 listopada): Chrobry Głogów - Stomil Olsztyn (18, 2:1), Resovia - Katowice (15, 2:2), ŁKS Łódź - GKSTychy (12.40, 1:1). Poniedziałek (22 listopada): Sandecja Nowy Sącz - Widzew Łódź (18, 0:3).