Mecz z Pogonią przed Turcją. „Kwiatki” rezygnują z IV ligi

To ostatnie spotkanie kontrolne zespołu trenera Kazimierza Moskala przed wylotem (21 stycznia) na obóz do Turcji. W zgrupowaniu udział ma wziąć 23 piłkarzy z pola i trzech bramkarzy. Początek środowego spotkania na boisku przy ul. Minerskiej zaplanowano na godz. 13. W ekipie gospodarzy wystąpić ma Brazylijczyk, który jest od niedawna w klubie z alei Unii i pojawił się nawet na boisku w wygranym meczu ze Zniczem Pruszków (3:0). Jeśli piłkarz będzie na tyle dobry, żeby zostać w ŁKS, to mimo zakazu transferowego ma nie być kłopotów z jego potwierdzeniem. To dlatego, że lider I ligi ma w najbliższym czasie uregulować wszelkie zaległości finansowe. Przypominamy, że okienko transferowe otwarte jest od 29 stycznia do 4 lutego.

Wróćmy do środowego sparingu. Pogoń prowadzona od 25 października przez doskonale znanego łódzkim fanom Marka Saganowskiego zdobyła w 19 jesiennych meczach 22 punkty i zajmuje w drugoligowej tabeli odległe 12miejsce, mając nad strefą spadkową zaledwie dwa punkty przewagi. Wiosną czeka zespół z Siedlec bój o utrzymanie. Najskuteczniejszym graczem drugoligowca był w pierwszej części sezonu Damian Nowak, który strzelił dziewięć goli. 30-latka pamiętają zapewne fani w Łowiczu, bo w roku 2014 reprezentował barwy Pelikana. Do Siedlec trafił z Sandecji Nowy Sącz, a wcześniej grał także w GKSTychy, Radomiaku oraz częstochowskiej Skrze. Sześć meczów o punkty rozegrał jesienią Robert Prochownik.To z kolei były piłkarz UKSSMS Łódź oraz Widzewa Łódź. Jest tam także Damian Szuprytowski, który rozegrał cztery mecze w ekstraklasie - wszystkie w barwach Lechii Gdańsk.