W najbliższą sobotę „orły nieloty” z alei Unii zmierzą się w Płocku z Wisłą, która ma na koncie 39 punktów, zajmuje w tabeli 12 miejsce i nie jest wcale pewna pozostania w elicie. Płocczanom zupełnie nie idzie po wznowieniu rozgrywek. Z sześciu spotkań podopieczni trenera Radosława Sobolewskiego nie wygrali żadnego! Trzy przegrali i trzy zremisowali. Strzelili pięć goli, a stracili aż 10. Zapowiada się więc batalia wiosennych słabeuszy. Drużyna z Płocka ma „nóż na gardle” i wygrana z ŁKS to dla niej konieczność. Za to szkoleniowiec łodzian Wojciech Stawowy ma wreszcie komfort pracy, bo tak naprawdę nikt od niego nic już nie oczekuje. Co miał przegrać, to przegrał. To dla niego mecz praktycznie bezstresowy. Każdy inny wynik niż porażka z Wisłą będzie przyjemną niespodzianką. Mamy nadzieję, że w sobotę Wojciech Stawowy da w końcu szansę pokazania się na boisku młodym piłkarzom.Jak słusznie we wczorajszym wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” zauważył sternik ŁZPN Adam Kaźmierczak, warto stawiać na młodych, ale pod warunkiem, że przepustką na boisko nie będzie wiek, lecz odpowiednio wysoki poziom prezentowany przez zawodnika. Tyle tylko, że „młode wilki” muszą w końcu dostać szansę pokazania się. Jest jeszcze inny aspekt, a mianowicie punkty, a co za tym idzie pieniądze za Pro Junior System. Na razie ełkaesiacy zajmują w tej klasyfikacji trzecie miejsce mając na koncie 6594 punkty, ale depcze im po piętach Zagłębie Lubin, które ma punktów 6195 „oczek”. Lideruje legia Warszawa - 10084, prze Lechem Poznań - 10076. Triumfator tej klasyfikacji otrzyma premię w wysokości 3 mln zł, a zespół, który zajmie drugie miejsce może liczyć na 2 mln zł. Trzecia pozycja to 1,5 mln zł, a czwarta milion złotych. Kwota 600 tysięcy premiowana jest jeszcze piąta pozycja. Sadzaniem młodych piłkarzy na ławce nic się w tej materii nie zdziała. W Płocku żaden z łodzian nie musi pauzować za kartki. Kontuzjowani są za to Adrian Klimczak oraz Dragoljub Srnić. Pozostali piłkarze są do dyspozycji Wojciecha Stawowego, tylko trudno powiedzieć, czy rwą się do gry. Dla wielu z nich, lepszy byłby koniec sezonu. ą

PKOEkstraklasa

33. kolejka. Piątek (26 czerwca): Raków Częstochowa - Arka Gdynia (godz. 18, wyniki meczów z rundy zasadniczej 2:0 i 2:3), Zagłębie Lubin - Korona Kielce (20.30, 0:1 i 1:1 ). Sobota (27 czerwca): Legia Warszawa - Piast Gliwice (17.30, 0:2 oraz 1:2), Górnik Zabrze - Wisła Kraków (20), Wisła Płock - ŁKS Łódź (15, 2:1 i 0:0). Niedziela (28 czerwca): Śląsk Wrocław - Lech Poznań (17.30, 3:1 oraz 1:1 ), Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (15, 1:1 i 3:0). Poniedziałek (29 czerwca): Cracovia - Pogoń Szczecin (18, 2:0 oraz 0:1).