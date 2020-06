Mecz beniaminków w Bełchatowie

Sobotni mecz z zabrzanami wyglądał w wykonaniu łodzian kiepsko. Było to tak jakby kapela podwórkowa wzięła się za utwory dajmy na to utwory choćby Perfectu. Wprawdzie zawodnicy z alei Unii jeszcze wypowiadają się buńczucznie, mówić jak choćby Jakub Wróbel, że w szatni widać ducha walki i nie zamierzają złożyć broni, lecz słowa przecież nie kosztują. Na boisku było za to widać co innego.

Przed ełkaesiakami niedzielny mecz w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa, także beniaminkiem PKO Ekstraklasy, który w miniony piątek zremisował we Wrocławiu ze Śląskiem 1:1 (0:0) tracąc gola tuż przed końcem meczu, na dodatek z rzutu karnego. Tyle tylko, że podopieczni trenera Marka Papszuna są na zupełnie innym biegunie niż łodzianie. Mają na koncie 37 punktów, zajmują w tabeli dziewiąte miejsce i biją się o awans do grupy mistrzowskiej. Do ósmej Jagiellonii Białystok tracą zaledwie trzy punkty, a do końca rundy zasadniczej jeszcze trzy kolejki. Łodzianie natomiast zamykają ranking, a dotychczas uzbierali zaledwie 20 punkcików.

Drużyna spod Jasnej Góry jest więc faworytem niedzielnego spotkania. Najskuteczniejszy gracz tego zespołu Felicio Brown Forbes ma na koncie siedem goli i pokonał bramkarza drużyny przeciwnej w poprzedniej kolejce. Po pięć bramek zdobyli natomiast Sebastian Musiolik, Tomaś Petraśek oraz Peter Schwarz. - W niedzielę zagramy w Bełchatowie z ŁKS, gdzie czujemy się naprawdę silni - mówi najskuteczniejszy gracz Rakowa. - Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie, bo zwycięstwo będzie dla nas dodatkowym impulsem na tę końcówkę rundy zasadniczej.

Dodajmy, że Raków wygrał w tym sezonie siedem meczów na bełchatowskim obiekcie, dwa zremisował i cztery przegrał. ŁKS triumfował za to na boisku rywala tylko raz, przegrał za to 10 spotkań, zaś dwa zremisował.

W rundzie jesiennej łodzianie pokonali na swoim boisku Raków 2:0 (2:0) po golach Daniela Ramireza, który gra obecnie w Lechu Poznań oraz Ricardo Guimy.