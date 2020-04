Maturzyści już nie wrócą do swoich szkół na lekcje. W łódzkich ogólniakach i technikach smutno bez żegnania absolwentów...

Ostatni piątek kwietnia jest jednym z najbardziej wzruszających dni w szkołach, które kończą się maturą. Ich najstarsze klasy bukietami dziękują nauczycielom za kilka lat wspólnej pracy – bo następnym razem zobaczą się z nimi już na egzaminach. Ale takich wzruszeń w tym roku zabraknie.

Rządowa decyzja z minionego czwartku (9 kwietnia) – o przedłużeniu tzw. zdalnej edukacji co najmniej do 26 kwietnia – oznacza, że maturzyści nie wrócą do swoich szkół przed wyznaczoną datą końca ich roku szkolnego (24 kwietnia). Nie będzie zatem i kwiatów dla wychowawców i wręczania nagród dla prymusów, wybitnych szkolnych sportowców czy uczniów zaangażowanych w działalność społeczną.

– Gdy miesiąc temu zapadła decyzja o zamknięciu szkół, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że do naszej na lekcje już nie wrócimy... – mówi Kornelia Iwona Jasiuk, maturzystka z I LO w Łodzi. – W dniu ogłoszenia tamtej decyzji na szkolnym korytarzu słyszałam śmiech, niedowierzanie, wyrazy smutku, irytacji, aż do względnego zadowolenia. Teraz jest stres i niepewność. Ale czuję, że nauczyciele mają dla nas dużo cierpliwości i troski.