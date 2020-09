Matura poprawkowa 2020. Maturzyści z Łodzi i regionu piszą we wtorek, 8 września maturę poprawkową

Do matury poprawkowej mogą przystąpić osoby, które przystąpiły do wszystkich przedmiotów obowiązkowych, ale jednego z nich nie zaliczyły. W tym roku w województwie łódzkim takich osób jest 3671. Najwięcej, bo aż 2696 pisze poprawkę z matematyki.

Egzaminy poprawkowe organizuje w regionie łódzkim 355 szkół. Niektóre zdecydowały się połączyć egzaminy i przeprowadzić je wspólnie.

Z powodu koronawirusa nie ma egzaminów ustnych

Matury poprawkowe zakończą się we wtorek. W tym roku z powodu koronawirusa nie ma bowiem egzaminów ustnych.

W tym roku egzamin, być może z powodu zamknięcia szkół, poszedł uczniom bardzo źle. Maturę oblała ponad jedna czwarta zdających, rok wcześniej oblał zaledwie co piąty. Teraz egzamin zdało 74 proc. uczniów, 17 proc. oblało tylko jeden przedmiot i uzyskało prawo do poprawki we wrześniu.

W regionie łódzkim było jeszcze gorzej. W głównym terminie przystąpiło do matur 16 227 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zdało jedynie 11763 z nich, czyli 72 proc. uczniów. Z tego 2877 osób, czyli 17,7 proc. uzyskało prawo do poprawki we wrześniu. 1587 tegorocznych absolwentów, czyli 9,8 proc. osób w Łódzkiem, nie zdało co najmniej z dwóch przedmiotów To drugi najgorszy wynik w historii tzw. nowej matury w regionie łódzkim.