Matura i egzamin ósmoklasisty najpewniej w czerwcu, nabór na uczelnie późnym latem. Uniwersytet Łódzki gotowy na wrześniową rekrutację

Zapadła decyzja o przesunięciu, ale na razie nie ma wyznaczonych konkretnych nowych terminów. Oba egzaminy państwowe ruszą najwcześniej w czerwcu, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, raczej w jego drugiej połowie. Obiecał on, że uczniowie na pewno poznają dokładne daty na trzy tygodnie przed początkiem swojego sprawdzianu (na marginesie warto zauważyć, że właśnie to rozwiązanie, „ściągnięte” z Czech postulowała przed tygodniem w wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za oświatę).

Rekrutacja do szkół średnich i nabór na uczelnie 2020. Efekt domina

Przesunięcie obu egzaminów powoduje efekt domina.

Testy w ósmych klasach w ogromnym stopniu decydują, czy absolwent podstawówki dostanie się do wybranego ogólniaka, technikum lub do branżówki. Przy pierwotnym terminie w kwietniu ogłoszenie wyników egzaminu było planowane w końcówce czerwca, zaś Łódzki Kurator Oświaty wyznaczył datę ogłoszenia list przyjętych w głównym etapie naboru do szkół średnich na 21 lipca. Teraz należy się spodziewać, że komisje rekrutacyjne w szkołach średnich popracują do późniejszego terminu... Chociaż w czwartek Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, zapowiedział, że spodziewa się „niewielkich przesunięć”.