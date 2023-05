Matura z języka polskiego. Ile trwał egzamin na poziomie podstawowym? Co można było wnieść na maturę?

Matura 2023 z języka polskiego, poziom podstawowy. ARKUSZ + ODPOWIEDZI

Matura 2023 z polskiego: Arkusz i odpowiedzi do zadań

Matura z polskiego 2023 za nami

Matura to ważne wydarzenie, a wymagania nie są małe. Dlatego wielu uczniów już szuka przecieków! Chcą mieć przewagę czasową, lepiej sobie poradzić w nauce i uzyskać dobry wynik na maturze. Szansa na…

Czuję, że poszło bardzo dobrze :) To dobry pierwszy dzień matur!

Czuję, że poszło bardzo dobrze :) To dobry pierwszy dzień matur!

Matura 2023. Język polski poziom podstawowy 4 maja. Tak wyglądał egzamin

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym liczy od ok. 12 do 23 zadań. Uczeń za poprawne rozwiązanie całego arkusza może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Arkusz CKE podzielony jest na trzy części:

Matura z języka polskiego. Ile trwał egzamin na poziomie podstawowym? Co można było wnieść na maturę?

Maturzyści na napisanie egzaminu z języka polskiego mieli 240 minut. Egzamin trwał od godz. 9.00 do 13.00. Łącznie, według danych CKE, około 272 400 osób w roku szkolnym 2022/2023, przystąpi do egzaminu maturalnego (w tym ok. 158 400 osób zdających egzamin w formule 2023).