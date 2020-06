Matura 2020 - tym razem nie majowa, lecz czerwcowa, w maseczce i zachowaniem dystansu - aby zdać , a nie zachorować

Przez pandemię koronawirusa startuje ona z ponadmiesięcznym poślizgiem. Maturalny maraton zaczyna się ostrą trzydniówką dla większości zdających. Od poniedziałku do środy odbędą się od rana obowiązkowe egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: dziś o godz. 9 - język polski, jutro – matematyka, pojutrze – angielski. Będą też egzaminy rozszerzone o godz. 14 - po kolei: polski, (poniedziałek), łacina (wtorek), angielski i angielski dwujęzyczny (środa). Czwartek (Boże Ciało) i piątek będą dniami wolnymi od matur. Dalszy ciąg nastąpi od 15 czerwca i będzie trwać do 29 czerwca. W tym roku zniesiono egzaminy ustne.

Maturzyści przyjdą dziś do swoich szkół w galowych strojach, których uzupełnieniem będzie obowiązkowa maseczka, zakrywające usta i nos – zdejmą ją, dopiero gdy zasiądą w swojej ławce do pisania. Chyba, że zostaną poproszeni o odsłonięcie twarzy przy wejściu w celu zweryfikowania tożsamości - wtedy konieczne jest zachowanie co najmniej półtora metra odstępu. Muszą być też zdrowi, a przynajmniej nie mieć żadnych objawów, świadczących o ewentualnej chorobie (gorączki, kaszlu itp.). Temperatura będzie im mierzona przy wejściach do budynku. Wchodzić też będą różnymi drzwiami, a potem iść wyznaczoną drogą do sali, gdzie mają zdawać egzamin. Jest to związane z koniecznością unikania gromadzenia się dużej ilości osób w jednym czasie i miejscu.

Każdy będzie też dezynfekować ręce – szkoły zostały wyposażone w płyny oraz inne środki ochrony osobistej – rękawiczki, fartuchy, maski, przyłbice. Podczas egzaminu zdający będą mogli korzystać wyłącznie z własnych przyborów – dobrze więc, by mieli zapasowe piszące na czarno długopisy, przybory kreślarskie itp. Kolejne wytyczne dotyczyły ustawienia ławek w co najmniej 1,5-metrowym odstępie oraz dezynfekcja sal wraz z wyposażeniem. W zależności od ustaleń w konkretnych szkołach – maturzysta będzie mógł przynieść ze sobą własną wodę albo będzie ona czekać na niego na ławce. Szkoły natomiast w tym roku nie mogą przygotowywać ani wydawać młodzieży posiłku (zwykle były to kanapki, herbata, soki) w przerwie między egzaminami. Na ten czas zdający muszą opuścić gmach i we własnym zakresie zjeść drugie śniadanie. Sytuacja dotyczy tych, którzy mają w jednym dniu po dwa egzaminy.

Na egzaminy nie mogą przyjść osoby, które są chore lub są objęte kwarantanną domową. Dla nich oraz dla wszystkich innych, którzy z usprawiedliwionych przyczyn nie będą mogły dotrzeć, przewidziano sesję dodatkową w dniach 8-14 lipca. Wyniki zostaną przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do 11 sierpnia. Jeśli ktoś nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, będzie miał szanse na poprawkę 8 września.