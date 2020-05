Matura 2020. Odliczają już dni do matury! W szkołach trwają przygotowania. Termin rozpoczęcia matur 2020. Kiedy egzamin maturalny w Łodzi?

- Przygotowania idą bardzo dobrze – zapewnia Ewa Wojciechowska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie do egzaminów przystąpi 162 tegorocznych oraz 40 absolwentów z lat poprzednich. – Stoliki zostały już poustawiane – zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w odległości co 1,5 metra. Zrobiliśmy nowe listy z przydziałami młodzieży do poszczególnych sal. Będzie ich więcej niż zwykle, bo np. w sali gimnastycznej będzie mogło zasiąść tylko 51 osób, podczas gdy zazwyczaj siadało 100.

- Dwie sale gimnastyczne i aula będą miejscami, gdzie przez dwa dni 127 naszych absolwentów napisze pierwsze egzaminy obowiązkowe z polskiego i matematyki – zapowiada Aleksandra Opłatowska, wicedyrektor XXXII Liceum Ogólnokształcącego. – Natomiast na trzeci dzień, kiedy większość będzie zdawać język angielski, już musimy szykować mniejsze sale, by dobrze było słychać nagrania. Ale podczas gdy w ubiegłych latach mogliśmy w jednej przygotować 24 miejsca, w tym roku będzie mogło być ich tylko 12. W konsekwencji będzie więcej sal, co wiąże się z powołaniem większej liczby zespołów nadzorujących – na szczęście mogą one liczyć nie po trzy, a po dwie osoby.