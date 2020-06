Matura 2020 matematyka: termin, arkusze CKE, rozwiązania. Dziś drugi dzień matur! Zobacz co na maturze z matematyki? 9.06.2020

MATURA 2020 MATEMATYKA: termin, arkusze, rozwiązania zadań. We wtorek, 9 czerwca, absolwenci liceów i techników rozpoczynają drugi dzień matur. Tym razem przyjdzie im się zmierzyć z matematyką. Jak pójdzie im matura? Matematyka okaże się wielkim, czy może małym wyzwaniem? Tutaj znajdziesz arkusze CKE i odpowiedzi, gdy tylko będą dostępne. W tym miejscu informujemy też o tym, co mówią o egzaminie sami maturzyści. Matura 2020: matematyka rozpoczyna się już we wtorek!

MATURA 2020 MATEMATYKA ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI W tym miejscu znajdziecie arkusze CKE, gdy tylko zostaną opublikowane w internecie. Zastanawiacie się, jak poszła Wam matura 2020? Zamieścimy tu również odpowiedzi. Nie zapominajcie odświeżać naszej strony! Matura 2020 w tym roku odbywa się później ze względu na epidemię. We wtorek, 9 czerwca, odbędzie się matura z matematyki. Absolwenci pisać będą egzamin na poziomie podstawowym. Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań. I grupa to zadania zamknięte. Dla każdego z nich podane są cztery

odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2. III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6. MATURA 2020 MATEMATYKA - w specjalnych warunkach W związku z panującą pandemią, matura 2020 odbywa się w specjalnych warunkach. Co o tym sądzą sami maturzyści? https://twitter.com/mikuniaaa05/status/1270226841022988288 https://twitter.com/MelodieDemons/status/1270226735263559680 MATURA 2020 MATEMATYKA W 2020 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 8 do 29 czerwca, w tym: część pisemna – od 8 do 29 czerwca

część ustna – od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.). Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2020 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to: język angielski – 162 928 osób (59,9% zdających – absolwentów 2020 r.)

geografia – 72 461 osób (26,6% zdających – absolwentów 2020 r.)

matematyka – 65 936 osób (24,2% zdających – absolwentów 2020 r.)

język polski – 60 555 osób (22,3% zdających – absolwentów 2020 r.)

biologia – 46 805 osób (17,2% zdających – absolwentów 2020 r.)

chemia – 25 594 osoby (9,4% zdających – absolwentów 2020 r.)

fizyka – 21 672 osoby (8,0% zdających – absolwentów 2020 r.)

historia – 20 430 osób (7,5% zdających – absolwentów 2020 r.)

wiedza o społeczeństwie – 16 641 osób (6,1% zdających – absolwentów 2020 r.)

informatyka – 9 151 osób (3,4% zdających – absolwentów 2020 r.)

język niemiecki – 6 376 osób (2,2% zdających – absolwentów 2020 r.). Jak się relaksować przed ezgaminem? Psycholog radzi Wideo