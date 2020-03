Matka zarażona koronawirusem urodziła zdrową dziewczynkę

Informację o niecodziennym porodzie przekazał we wtorek (31 marca) marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

- Nie mogę się nie podzielić z państwem radosną wiadomością, o ile jakieś informacje w tym czasie w ogóle mogą być radosne - mówił podczas telekonferencji marszałek Schreiber. - Otóż w szpitalu w Zgierzu przyszła na świat dziewczynka, niby nic nienormalnego. Ale rodzice tej dziewczynki, i mama, i tata, to osoby zarażone koronawirusem. Radosna wiadomość jest taka, że dziewczynka jest zdrowa. Mała Klara, bo tak rodzice ją nazwali,jest zdrowa, jej wynik jest ujemny. Przeżywa jednak swego rodzaju problem, bo musi być izolowana od rodziców. To jest bolesna część tej radosnej informacji. Z wielkim wzruszeniem muszę teraz powiedzieć o postawie personelu szpitala w Zgierzu, który robi co może, aby tę odległość zbliżyć. Filmuje dziewczynkę, głos mamy przykazuje dziewczynce. Takie sytuacje budują.