Mateusz Bieniek odchodzi ze Skry Bełchatów. To triumfator naszego plebiscytu!

Siatkarz był w Bełchatowie od sezonu 2020/2021, a przyszedł z Cucine Lube Civitanova. Przez trzy lata gry w Skrze łącznie wystąpił w 90 spotkaniach ligowych, w których zdobył 1038 punktów.

Siatkarską przygodę, jak czytamy na klubowej stronie Skry, rozpoczynał w Norwidzie Częstochowa. Jego pierwszym klubem seniorskim był Effector Kielce, skąd trafił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Tam wywalczył dwa mistrzostwa Polski i dwa Puchary Polski. W 2019 r. wyjechał do Włoch – do zespołu Cucine Lube Civitanova. Przed sezonem 2020/2021 na zasadzie wypożyczenia dołączył do PGE Skry.

Jako reprezentant kraju popularny "Bieniu" zdobył złoty i srebrny medal mistrzostw świata, srebrny i brązowy medal Ligi Narodów oraz dwa brązowe medale mistrzostw Europy. W 2022 roku zajął z PGE Skrą czwarte miejsce w rozgrywkach PlusLigi i dotarł do półfinału Pucharu CEV. W głosowaniu trenerów, dziennikarzy i ekspertów zorganizowanym przez "Przegląd Sportowy" został wybrany do "Drużyny marzeń" PlusLigi sezonu 2021/2022. Wybrany został najlepszym środkowym turnieju finałowego Ligi Narodów, zgarnął indywidualną nagrodę dla najlepszego blokującego mistrzostw świata.