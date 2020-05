Maseczki szyte w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi dla DPSu i dla szpitala

zobacz galerię (2 zdjęcia) W SP nr 109 powstają maseczki wzorowane na chirurgicznych. Są dwuwarstwowe, można w nich umieścić wymienny filtr materiały prasowe zobacz galerię (2 zdjęcia)

Po zakończeniu porządków w Szkole Podstawowej nr 109 (ul. Pryncypalna 74) pracownicy obsługi i administracji oraz jedna z nauczycielek przystąpili do szycia maseczek (wzorowanych na maseczkach chirurgicznych wielokrotnego użytku) z wykorzystaniem prywatnej maszyny pracowniczki szkoły. Maseczki trafiają do pobliskiego Domu Pomocy Społecznej i do sąsiadującego ze szkołą Szpitala Zakonu Bonifratrów.