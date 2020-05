Maseczeki, rękawiczki jednorazowe oraz zapas płynów do dezynfekcji trafiły wczoraj do łódzkich DPS-ów. Zapasy mają wystarczyć na miesiąc

Warte około pół miliona złotych maseczki oraz rękawiczki pozwolą zabezpieczyć potrzeby łódzkich DPS na miesiąc.

Dodatkowo kilka dni temu miasto przekazało do domów pomocy 700 litrów płynów dezynfekcyjnych.

W domach pomocy społecznej przebywają przede wszystkim osoby starsze, które są w grupie największego ryzyka. Od prawie dwóch miesięcy do DPS nie mogą wchodzić osoby odwiedzające. Ograniczono też do absolutnego minimum wyjścia pensjonariuszy. Do placówek mogą wchodzić tylko osoby, które opiekują się mieszkańcami.

Od ponad tygodnia, na prośbę miasta, za zgodą łódzkiego sanepidu, profilaktycznie prowadzone są też badania pod kątem koronawirusa u personelu domów pomocy.