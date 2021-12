Martwy policjant odnaleziony z raną postrzałową na komendzie w Zgierzu Wiktor Przygocki

Polska Press

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 28 grudnia późnym wieczorem. Ciało z raną postrzałową w głowę 43-letniego policjanta, zostało odnalezione o północy w jednym z pomieszczeń służbowych - przez dyżurnego komendy podczas standardowego obchodu. Obok zwłok mężczyzny znaleziono jego broń służbową - to z tej broni padł strzał. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.