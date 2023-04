Marta Borkowska z Łodzi w finale programu Love Island Wyspa Miłości

Adam długo szukał szczęścia w programie, ale kiedy do słonecznej wilii w Hiszpanii weszła Marta od razu między nimi zaiskrzyło. Więź którą nawiązali szybko przerodziła się w coś głębszego. Zostali parą. Mają już nawet plany związane z życiem poza willą. We wczorajszym finałowym odcinku 7.edycji programu Love Island Wyspa Miłości decyzją widzów zajęli 3.miejsce. Dla nich najważniejsze jest jednak to, że znaleźli miłość. ZOBACZCIE FILM, W KTÓRYM WYZNALI SOBIE MIŁOŚĆ

Kim jest Marta Borkowska z Łodzi, uczestniczka 7.edycji Love Island Wyspa Miłości?

Marta Borkowska z Love Island 7 ma 28 lat i aktualnie mieszka w Łodzi. Z zawodu jest trenerką fitness, a poza tym pracuje również jako modelka. Praca przed obiektywem sprawiła, że narodziła się w niej kolejna pasja, czyli fotografia, w której stawia pierwsze kroki. Zgłaszając się do programu miała otwarte serce i wierzyła, że znajdzie w nim miłość. Tak też się stało. Jej serce zabiło mocniej do Adama, który wcześniej nie mógł zbudować trwalszej relacji na wyspie miłości. Spokój Marty i chemia jaka się między nimi pojawiła zmieniła wszystko. Adam także w końcu trafił na uczucie jakiego szukał. A największym testem ich miłości był wyjazd uczestniczek programu do innej wilii. Zarówno Adam jak i Marta zdali egzamin z wierności. Widzowie byli świadkami tego, jak bardzo za sobą tęsknili. Kiedy już więc znów się spotkali nie opuszczali się już ani na krok. I tak dotarli do wielkiego finału, w którym zajęli trzecie miejsce.