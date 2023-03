Marszałek Grzegorz Schreiber zaprasza na Wojewódzki Dzień Sołtysa. Dwa dni świętowania w sześciu miastach w Łódzkiem

Dzień Sołtysa obchodzimy 11 marca. Tego właśnie dnia rozpoczną się wojewódzkie obchody tego święta w Łódzkiem. To właśnie sołtysi, których w naszym województwie jest ponad 4,5 tys. są tymi osobami, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają lokalne potrzeby i problemy. Sołtysi stoją też za wieloma projektami, które zmieniają oblicze wsi. Dlatego samorząd województwa chce im podziękować za ciężką niejednokrotnie pracę na rzecz lokalnej społeczności. Okazją ku temu będa właśnie wojewódzkie uroczystości, które w tym roku odbędą się w dwóch terminach aż w sześciu miastach.

Chcemy wam podziękować, za to że jesteście, za waszą codzienną pracę. Dla swoich mieszkańców sołtys to najważniejsza osoba w sołectwie, sąsiad, na którym zawsze można polegać. Dla nas sołtys to partner we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju całego regionu – mówi marszałek Grzegorz Schreiber, który zaprasza do uczczenia tego święta wszystkich sołtysów z województwa łódzkiego.