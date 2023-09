Marsz pogrzebowy przed Urzędem Miasta Łodzi przy Piotrkowskiej 104 Śmierć deklarowała, że "w Łodzi dobrze się jej powodzi"

Robert Przybyłek na protest przyjechał na wózku.

Wprowadziłem się do mieszkania w zrewitalizowanym budynku, a po dwóch latach panele poodpadały, na ścianach pojawił się grzyb - mówi lokator. - Płacę za to mieszkanie 1300 zł czynszu. Piszę non stop do Zarządu Lokali Miejskich prosząc o obniżkę czynszu, ale nie raczą mi odpisać...