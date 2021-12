Marcinek od urodzenia przez 10 miesięcy mieszkał w Matce Polce. Przed świętami dało mu się znaleć dom

Marcinek z Matki Polki nie trafi do domu dziecka. Zamieszkał z rodziną zastępczą

Mama Marcinka jest z powiatu piotrkowskiego. Kobieta do samego porodu nie wiedziała, że jest w ciąży. Gdy chłopiec się urodził, okazało się, że ma niedrożne jelita i potrzebuje specjalistycznego leczenia. Trafił do Matki Polki w Łodzi, gdzie przeszedł kilka operacji, a także zakażenie posocznicą. Z tego powodu był nawet podłączony do sztucznego płuco-serca.

Przez cały ten czas był w szpitalu sam. Jego mama zrzekła się praw do chłopca, groziło mu więc wypisanie ze szpitala do domu dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Jednak lekarze nie chcieli do tego dopuścić. Jesienią z pomocą Fundacji Gajusz i łódzkich mediów szukali dla niego specjalistycznej rodziny zastępczej. Ta forma opieki pozwala bowiem rodzinie otrzymać fundusze na rehabilitację chłopca. To się udało. Zgłosiło się kilkadziesiąt rodzin z całej Polski. Sąd rodzinny zgodził się, by Marcinek trafił do rodziny mieszkającej niedaleko Łodzi.