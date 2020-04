Marcin Maciejczak, zwycięzca The Voice Kids śpiewa dla Was! Zobacz koncert z dużego pokoju!

Pandemia koronawirusa sprawiła, że odwołano większość występów Marcina w tym roku. Dobrze więc, że możemy posłuchać go, choć w internecie.

Odwołane występy i nowy singiel

Choć koncerty odwołano, Marcin Maciejczak nie próżnuje. Przygotowuje się właśnie do wydania drugiego singla.

- Zapoznałem się już z pierwszymi wprawkami do tekstu i muzyki - mówi. - Gdy sytuacja nieco się uspokoi, rozpoczniemy pewnie nagrania. O czym będzie piosenka i w jakim będzie utrzymana klimacie? Nie będę tego na razie zdradzał.

Pierwszy singiel Marcina „Jak gdyby nic” można było usłyszeć podczas finału II edycji talent-show The Voice Kids. Emocjonalna kompozycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyków i publiczności i zapewniła młodemu artyście zwycięstwo. W ciągu pierwszego tygodnia po premierze utwór dorobił się ponad dwóch milionów odtworzeń na portalu You-Tube, do dziś odsłuchano go już ponad 6,3 mln razy!