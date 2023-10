Maraton Time to Dance 4 w GOSTiR w Rzgowie. Twórcy programu Ritmo do Brazil poprowadzą maraton fitness

Time to Dance w Rzgowie już po raz czwarty

W sobotę (7 października) w hali Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Szkolnej 5 w Rzgowie odbędzie się czwarta edycja maratonu tanecznego Time to Dance. Gośćmi będą twórcy brazylijskich zajęć fitnessowych Ritmo do Brazil. Andre Cruz i Tiago da Silva z Brazylii.

Ritmo do Brazil to nowy program ćwiczeń taneczno-sportowych przy muzyce brazyliskiej. Zawiera m. in. elementy samby czy capoeiry.

To program, który łączy fitness i taniec w rytmach brazylijskich. Jest absolutnie dla każdego bez względu na wiek i płeć. Dzięki niemu można się poczuć jak podczas karnawału w Brazylii – mówi Kasia Królak, organizatorka wydarzenia.

W programie maratonu Time to Dance 4 są też zajęcia z funku brazylijskiego i zumby pod kierunkiem różnych instruktorów z regionu łódzkiego. Impreza rozpocznie się o godz. 13 i potrwa do godz. 18. Bilety w cenie 140 zł można kupić na miejscu w hali GOSTiR (ul. Szkolna 5). Bilet upoważnia do wejścia na wieczorną imprezę afterparty w klubie Antrakt w Łodzi (ul. Zachodnia 95).