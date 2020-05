Manufaktura w Łodzi znów zaprasza klientów do sklepów. Jak otwarte są sklepy w Manufakturze od 4 maja w czasie epidemii koronawirusa?

Zgodnie z przepisami, zawartymi w rozporządzeniu o epidemii koronawirusa, liczba klientów w centrum handlowym jest nieustannie monitorowana dzięki zaawansowanym systemom liczącym. Ograniczenie liczby osób będzie miało również zastosowanie w poszczególnych lokalach. W witrynach lokali pojawią się plakaty z indywidualną informacją, ile osób może przebywać jednocześnie w danym sklepie – w zależności od jego powierzchni. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, klienci będą proszeni o ustawienie się w kolejce przed wejściem. By ułatwić zachowanie dwumetrowego dystansu, Manufaktura przygotowała naklejki podłogowe wyznaczające bezpieczną odległość.

Manufaktura w pełni dostosowała się do wytycznych dla funkcjonowania obiektów handlowych opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym inspektoratem Sanitarnym, a nawet wprowadziła dodatkowe działania i procedury higieniczne mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom obiektu. Do dyspozycji Gości, na przy wejściach oraz w toaletach zamontowano dozowniki łokciowe z płynem do dezynfekcji.