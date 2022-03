Manifa odbyła się w sobotę na ul. Piotrkowskiej

W sobotę o godz. 14. w pasażu Schillera odbyła się już 18. z rzędu Manifa. We wczorajszej akcji anarchofeministek wzięło udział kilkadziesiąt osób, nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Chociaż najważniejszym tematem wiecu był feminizm bez granic, to najważniejszym tematem przemówień był dramat mieszkańców Ukrainy. Opłakujemy ofiary wojny, z rozpaczą myślimy o ich losie – mówiły występujące o granicach nie tylko geograficznych jakie przekroczyły rosyjskie wojska, gdy wtargnęły do sąsiedniego kraju. Na wiecu nie brakowało też haseł przeciw ograniczaniu praw kobiet i dyskryminowaniu osób „nieheteronormatywnych”.

Wiec próbował przerwać nietrzeźwy mężczyzna wulgarnie wyzywając uczestników. Interweniowała policja, ale skończyło się na pouczeniu.