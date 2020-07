Mandat 5000 zł dla piratów drogowych, a punkty karne wydłużone o rok. Mandaty ostro w górę? Szokujące wytyczne premiera Morawieckiego

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Mandat 5000 złotych będzie batem na piratów drogowych? Zgodnie z rządowym pomysłem najwyższy obecnie mandat miałby zostać podniesiony aż dziesięciokrotnie. Mandaty mają pójść w górę, by zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. O zmianach w taryfikatorze mandatów informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Mateusz Morawiecki wysłał do resortów wytyczne, by opracowano nowy taryfikator i zmiany w kodeksie wykroczeń. Wydłużone m.in. miałyby zostać punkty karne o rok i zwiększony miałby zostać ich limit.