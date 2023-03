Malik Montana, zespół Voo Voo i Old Breakout z koncertem Tribute to Nalepa w ten weekend w Łodzi. Wystąpi też Kacper Ruciński Maria Kwiecińska

Bar Kij zaprasza na magiczną jazzową podróż. Jazzowy wieczór na żywo odbędzie się w piątek 24 marca o 21.00. Zagrają: Mateusz Żydek - trąbka, Cyryl Lewczuk - tenor saks, Jakub Kozłowski - bas, Juras Maj - gitara, Błażej Kozłowski - perkusja. Kij/Facebook Zobacz galerię (9 zdjęć)

Nie masz planów na weekend? Sprawdź, gdzie warto się wybrać w Łodzi w piątek, sobotę i niedzielę, od 24 do 26 marca. W tym tygodniu w Łodzi odbędzie się między innymi koncert zespołu Voo Voo, Tribute to Nalepa w wykonaniu grupy Old Breakout, zagra Malik Montana i koncert Solid Rock - Tribute Dire Straits. W naszym mieście wystąpi również znany komik, Kacper Ruciński.