Maksymalna podwyżka dla prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO). Ile teraz zarobi?

To było zaskakujące, ale nie dla wszystkich, bo już dzień wcześniej pojawiły się spekulacje, że późnym wieczorem na sesji budżetowej zostanie znienacka wprowadzony punkt dotyczący podwyżki wynagrodzenia. Projektodawcą był Marcin Gołaszewski (KO), przewodniczący Rady Miejskiej. Jak dotąd prezydent Łodzi zarabiała miesięcznie 12 tys. 250 zł brutto. Gołaszewski zaproponował dla prezydent Zdanowskiej maksymalną stawkę dopuszczoną prawem, czyli:

10 tys. 770 zł wynagrodzenia podstawowego

4 tys. 100 zł dodatku funkcyjnego

4 tys. 461 zł dodatku specjalnego

2 tys. 154 zł dodatku za wieloletnią pracę

Razem 21 tys. 485 zł brutto miesięcznie, co znaczy, że prezydent Zdanowska zarobi teraz o 9,2 tys. zł. więcej, niż dotychczas, a podwyżka moc prawną ma od 1 sierpnia 2021 r.

Maksymalna stawka zbulwersowała radnych PiS, którzy dopytywali jak wysoka mogłaby być minimalna kwota podwyżki. Okazało się, że w grę wchodziłaby podwyżka o 80 proc., czyli podwyższenie do kwoty około 17 tys. zł brutto. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy seryjnie bronili wyższego wynagrodzenia dla prezydent Łodzi. Argumenty? Przede wszystkim ten, że to prezydent RP przy wsparciu rządu i sejmowej większości PiS wprowadzili prawo, które nie daje innej możliwości radnym, jak tylko podwyższenie im wynagrodzeń, bo odstąpienie od tego byłoby złamaniem prawa. Szef klubu KO Mateusz Walasek stwierdził nawet, że "jesteśmy za, ale się nie cieszymy" nawiązując do kultowej wypowiedzi Jarosława Gowina, gdy jeszcze był wicepremierem. Podnoszono też, że radni PiS nie protestowali, gdy podnoszono diety radnym, a więc i radnym PiS. Poza tym, prezydent - jak się wyrażali wspierający ją radni - prezydent po prostu na podwyżkę zasługuje. Przytaczano też nowe wynagrodzenia, które uchwalono w samorządach zarządzanych przez PiS, mniejszych od Łodzi, a z pensjami zbliżonymi do tej projektowanej dla Zdanowskiej.