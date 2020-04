Majowy weekend na drogach w dobie epidemii: od trzeźwości po maseczki

Z powodu epidemii ich działania będą różniły się od tych sprzed roku. Tym razem stróże prawa zwrócą uwagę nie tylko na prędkość i trzeźwość kierowców, lecz także na maseczki ochronne na twarzach przechodniów i na to, czy nie dochodzi do zgromadzeń.

Akcja policyjna będzie trwała przez cztery dni: od czwartku do niedzieli. Stróże prawa radzą, aby kierowcy mieli w autach rękawiczki i środki do dezynfekcji. Oczywiście powinny też być maseczki. Jeżeli kierowca i pasażerowie mieszkają razem, to nie muszą mieć ich założonych w trakcie jazdy, ale jeśli w aucie są osoby, które nie mieszkają wspólnie, to powinny być w maseczce.

- Wybierając się w plener, pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Unikajmy dużych skupisk ludzkich. Na spacerach i biwakach zachowujmy odległość dwóch metrów pomiędzy osobami – przypomina Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.