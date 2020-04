Majówka 2020 w obliczu koronawirusa. Polacy mimo pandemii nie odpuszczą grilla w długi weekend majowy

Bez względu na to, czy jest pandemia, czy jej nie ma, to schemat się powtarza, tak jak w pewien określony sposób spędza się Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Jest to więc swego rodzaju instytucja kulturowa, ale też kulinarna, z określonymi potrawami i trunkami. - komentuje prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.