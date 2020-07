Majątek wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka pod lupą społeczników. Napisali list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry AKTUALIZACJA

Społecznicy Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Wojciech Bednarek z Grupy NEO chcą, by Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyjrzał się majątkowi wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka. W liście wysłanym do ministerstwa proszą o podjęcie "pilnych działań prawnych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przez Adama Wieczorka ur. 08.05.1987 r. - funkcjonariusza publicznego - polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne – oświadczeniach majątkowych oraz na ukrywaniu rzeczywistych źródeł dochodu".

W liście do ministra Ziobry można przeczytać:

"Z dostępnych dokumentów oraz publikacji prasowych wynika, że Adam Wieczorek w bardzo krótkim okresie sprawowania funkcji publicznych dorobił się majątku o wartości znacznie przekraczającej kwotę miliona złotych, a wspólnie z żoną posiada 8 (osiem) mieszkań! Zgodnie z oświadczeniami Wiceprezydenta 6 z 8 mieszkań zostało nabyte za ceny nieprzekraczające 150 000 zł. Jedno mieszkanie Wiceprezydent nabył za niebywale atrakcyjną cenę 95 000 zł! Fakt ten może uzasadniać podejrzenie zaniżania przed opinią publicznej rzeczywistej wartości nabywanego majątku. Podkreślić należy, że mieszkania – pomimo relatywnie niskiej (wg. oświadczenia) wartości rynkowej doskonale nadają się do wynajmu. Z tytułu wynajmu lokali Adam Wieczorek wraz z żoną przez ostatnie 3 lata osiągali deklarowane przychody na poziomie 50 000 zł – 60 000 zł rocznie. Jest zupełnie oczywiste, że ilość 8 mieszkań zdecydowanie przekracza prywatne potrzeby jednej rodziny, nawet z prezydenckim tytułem.(...) Wymaga zatem pilnego, publicznego wyjaśnienia, czy majątek funkcjonariuszy publicznych – zupełnie nieosiągalny dla przeciętnego mieszkańca Łodzi – został w sposób należyty udokumentowany i ujawniony oraz, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy."

Dochody jakie ma prezydent Wieczorek - jak mówiła Agnieszka von Heukelon - powinny zainteresowac skarbówkę. Wynajmujący mają za nie płacić po 600 zł miesięcznie. .

Urząd Miasta Łodzi nie chce komentować sprawy majątku wiceprezydenta Łodzi. Do mediów trafiło w tej sprawie oświadczenie Marcina Masłowskiego, rzecznika prasowego prezydenta Łodzi: "Trudno komentować ten festiwal pomówień, kłamstw i insynuacji. Chyba należy w końcu rozważyć skierowanie sprawy na drogę sądową przeciwko pani Wojciechowskiej. Ale to dopiero po zamknięciu sprawy komorniczej - gdy stowarzyszenie, której prezesem jest pani Wojciechowska zwróci wreszcie miastu blisko stutysięczny dług za wynajem miejskiego lokalu (na koniec maja to dokładnie kwota 90 168,54 zł zaległości)."

Wiceprezydent Adam Wieczorek według danych umieszczonych w jego oświadczeniu majątkowym dysponuje wspólnie z żoną majątkiem wartym około 1,2 mln zł. W jego skład wchodzą oszczędności: 53 tys. zł, 1222 dolary i 20 franków szwajcarskich, fiat bravo z 2007 r. (własność żony) oraz osiem mieszkań. Mają one od 25 do 53 mkw. i są warte od 95 do 260 tys. zł. Z ich wynajmu państwo Wieczorkowie uzyskali łącznie w ubiegłym roku 61 tys. zł. Do tego Adam Wieczorek zarobił jako wiceprezydent Łodzi 174,4 tys. zł, a jako członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19,2 tys. zł. Żona zarobiła 55,9 tys. zł. Jednak aby stać się właścicielami tylu mieszkań wiceprezydent musiał zaciągnąć kredyty. Spłaca ich obecnie 8: sześć hipotecznych, gotówkowy i studencki. W sumie jego łączne zobowiązania przekraczają pół miliona złotych.

