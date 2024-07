Lutomierska niemal gotowa, Remonty ulic na Bałutach zbliżają się do końca. Komunikacja miejska wróci do normy

Ostatnie prace na Lutomierskiej

Remont ulicy Lutomierskiej wchodzi w decydującą fazę. Wykonawca jest na etapie prac wykończeniowych oraz porządkowych. Zadania do wykonania to między innymi malowanie pasów oraz ustawienie znaków drogowych. Na tym odcinku drogi zakończono już układanie ostatniej warstwy asfaltowej. Choć droga jest już gładka i gotowa do użytku, to ruch odbywa się póki co jedynie w jednym kierunku, w stronę Teofilowa. W przeciwnym kierunku nadal konieczny jest objazd przez ulicę Drewnowską. Sytuacja ta jednak ma ulec zmianie w najbliższych dniach.