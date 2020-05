Lombardia - pierwszy dzień bez ofiar śmiertelnych

Włochy to kraj, który epidemia koronawirusa dotknęła szczególnie dotkliwie. Znajduje się na szóstym miejscu na liście państw, w których ilość stwierdzonych przypadków jest największa. W sumie we Włoszech zdiagnozowano 229 tys. przypadków - więcej odnotowano tylko w USA, Brazylii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Zmarło ponad 32 tys. osób. W ostatnich dniach notuje się codziennie ok. 600 nowych przypadków (dane WHO za 25.05.2020).

Jak przebiegała epidemia w Lombardii?

Szczyt zachorowań we Włoszech przypadł na dwa ostatnie tygodnie marca. 21 marca zdiagnozowano tu 6557 nowych przypadków. Aż do 20 kwietnia nie odnotowano dnia, w którym zdiagnozowano mniej niż 3000 nowych zachorowań. Z kolei najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano 27 marca - koronawirus pozbawił życia 919 osób.

Najbardziej dotkniętym włoskim regionem jest Lombardia, w której zdiagnozowano ponad 86 tys. przypadków choroby. Z powodu koronawirusa zmarło tu prawie 16 tys. osób - prawie czterokrotnie więcej niż w jakimkolwiek innym włoskim regionie. Region został odcięty od reszty Włoch już 24 lutego (łącznie z Wenecją Euganejską) - kwarantannie poddano prawie 15 tys. osób.